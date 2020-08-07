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07.08.2020 - 07:00 |

Kopenhag’tan sihirli iş!

Başakşehir’in UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda Kopenhag’a 3-0 yenilerek elenmesi Danimarka medyasında geniş yer buldu.

Kopenhag’tan sihirli iş!
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İRFAN KURTULMUŞ / DANİMARKA

Ülkenin önde gelen gazeteleri, temsilcilerinin 23 yıl sonra çeyrek finale kalan ilk Danimarka takımı olmasını, ‘Çılgın gösteri’, ‘Tarihi zafer’ gibi başlıklarla duyurdu. 

B.T gazetesi galibiyeti ‘Başakşehir’i 3-0 yenen Kopenhag 23 yıl sonra Almanya’da oynanacak UEFA çeyrek finaline adını yazdırdı’ derken Başakşehir’in topa daha çok hakim olması ve ceza sahasına yaptığı ortaların savunma tarafından kolayca bertaraf edildiği vurgulandı. 

Ekstra Bladet, ‘FC Kopenhag’tan sihirli iş’ başlığını atarken, “Başakşehirli  Demba Ba ilk profesyonel sözleşmesini imzaladığında Wind çocuk yuvasına gidiyordu. Bu çocuk takımının Türkler karşısındaki sihirli zaferinde attığı iki golle yaşlı meslektaşını adeta utandırdı” ifadelerini kullandı.

Kızgın antrenör

Gazete ayrıca, Okan Buruk’un basın toplantısında maçtan bir gün önce kaldıkları otelin önünde gece yarısından sonra havai fişeklerle iki kez yapılan saldırıya gösterdiği tepkiye ‘Kızgın antröner; Kopenhag için utanç verici’ diye yazdı.

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