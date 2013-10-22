Kör dövüşü

Futbolun anahtarıdır gol... Bu cümle üzerinde ister taraftar ister futbolcu isterse hakem olsun, futbol ailesinin içerisinde olan herkes kuşkusuz hemfikirdir. Ama o kilitli kapıyı açacak anahtarı ters takan ayaklarınız varsa, çare ya duran top organizasyonu ya da çilgingir niteliğindeki şanstır.

Milli Takım’da yüzde yüzlük golü atamayarak moralsiz Türkiye’ye dönen Almeida’nın, 61. dakikadaki pozisyonuna zamanlama hatası diyebiliriz ama 36. dakika kaçırdığını, bilerek bile kaçıramazsın. Portekizli gibi 13’te Veli, 14’te Gökhan Töre ve 20’de Necip’in kaçırdıkları için de, anahtarı gol kapısına ters sokmaya çalışmak diyebiliriz.

En ciddi pozisyonuna 26. dakikada giren Çaykur Rizespor’da, Koray, Tevfik’e çıkartabilse belki o kapıyı konuk ekip açabilecekti. Finale kadar gelme konusunda Beşiktaş kadar üretken olamayan Çaykur Rizespor, Slyvestre ile 71’de maçın kaderini değiştirecek bir pozisyon yarattı. Beşiktaşlı meslektaşlarının aksine iyi de vurdu...

Ama gününde olan Tolga, kendi klasına yakışacak bir hamleyle çok önemli bir tehlikeyi yok etti. Pozisyon zenginliği açısından gerçekten de bereketli bir gece yaşayan Beşiktaş’ta, oyuna sonradan giren Ömer de, çıkan arkadaşları gibi 81’de yakaladığını değerlendiremedi. Sanki ‘Ben nöbetçi golcü değilim’ der gibi harcadı o pozisyonu.

Alkışlanacak başarı!

Hep kaçan pozisyonlar üzerinde durduk, ama rakip ceza sahası önünde çok iyi pas kombinasyonları yapabilen Çaykur Rizespor karşısında, Beşiktaş’ın gol yememesi ise alkışlanacak bir başarı. Baş döndürücü pas trafiğine rağmen, siyah - beyazlı savunma hemen hemen hiç açık vermedi. Maç bittiğinde ise aklımda kalan tek görüntü ise 53’te Tevfik’in ofsayt gerekçesiyle sayılmayan golüne uzun süre sevinmeye devam eden kadın ve çocuk taraftarlardı. Gol kısırlığı yaşanan bir gecede onların bu sevincine saygı duyuyorum.