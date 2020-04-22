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22.04.2020 - 11:51 | | ANKARA (AA)

Korcan Çelikay'ın babaannesi vefat etti

Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nün tecrübeli kalecisi Korcan Çelikay'ın babaannesinin vefat ettiği bildirildi.

Korcan Çelikay'ın babaannesi vefat etti

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 32 yaşındaki file bekçisinin babaannesinin hayatını kaybettiği belirtilerek, "Kalecimiz Korcan Çelikay'ın babaannesi Fatma Çelikay hanımefendinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet, kalecimiz Korcan Çelikay ve ailesine başsağlığı dileriz." denildi.  Korcan Çelikayın babaannesi vefat etti

 

 

 

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