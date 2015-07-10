Korkmaz:" Kamp biraz ağır geçiyor"

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, antrenör Roland Koch yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından kondisyon ağırlıklı çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın son bölümünde yeşil-mavililer, şut ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdmana, izinli olan Robin Yalçın katılmadı.

Çalışmalarının Rize bölümünü tamamlayan yeşil-mavili ekip, iznin ardından ikinci etap kamp programına 12 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak.

Futbolculardan Ümit Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rize'de iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Havalar da çok güzeldi. Bugün son idmanı yapıyoruz. 1,5 gün tatilimiz var. Onu iyi değerlendireceğiz" dedi.

Zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Ümit Korkmaz, "Herkes elinden geleni yapıyor. Kamp dönemi biraz ağır geçiyor. Ağır geçmesi de lazım ki sezona iyi başlayalım. Takıma yeni katılan arkadaşlarımız iyi adapte oldu. Arkadaşlarımızı çok iyi karşıladık" diye konuştu.

Ümit Korkmaz, Spor Toto Süper Lig fikstür çekimine ilişkin, "Üç senedir bize ilk haftalarda Gençlerbirliği çıkıyormuş. İkinci maçımızı da kendi sahamızda Fenerbahçe ile oynayacağız. İnşallah yeni lig hakkımızda hayırlı olur" ifadelerini kullandı.