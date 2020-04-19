Korktuğu başına geldi! Testi pozitif çıktı...

Avrupa’da corona virüsten en fazla etkilenen ülkelerden olan İtalya’da üzücü bir olay oldu. Daha önce İtalya’da futbol maçlarının derhal bitmesi gerektiğini söyleyen Brescia Başkanı Massimo Cellino’nun corona virüs testi pozitif çıktı.

Şu anda evinde izole olan 63 yaşındaki başkan, takımı Brescia’yı maçlara çıkarmayacağını, bir hazırlık yapamadıklarını ve ligin bitmesi gerektiğini söylemişti.

Başkan Cellino’nun ilk testinin negatif çıktığı ancak ciğerlerinde ve kemiklerinde şiddetli ağrı olmasından dolayı yine test yaptırdığı aktarıldı. İlk testinde pozitif olduğu anlaşılan Cellino’ya evinde izole olması gerektiği söylendi. Cellino’nun kızının da testi pozitif çıktı.

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