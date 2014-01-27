Korkusuz Ribery

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in Fransız oyuncusu Frank Ribery, çocukluğundan bu yana karşılaştığı zorluklar sayesinde edindiği deneyimlerin, başarılı olmasına yardımcı olduğunu ve hiçbir şeyden korkmadığını söyledi.

Geçen yıl Bayern Münih formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Bundesliga ve Almanya Kupası'nı kazanan Ribery, FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Sıra dışı bir yıldı" dediği 2013'te kendilerini yenilmez hissettiklerini dile getirerek, çok zor olsa da bu yıl aynısını tekrar edecek güce sahip olduklarını belirtti. FIFA Ballon D'or (Altın Top) ödülünün son 3 adayı arasına kalarak Zinedine Zidane, Michel Platini, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer gibi efsane isimlerle aynı onuru yaşadığını aktaran Ribery, "Gerçekten onur duydum. Geldiğim yeri ve şu an bulunduğum noktayı düşündüğüm zaman bu gerçekten inanılmaz" ifadelerini kullandı. Ribery, "Bulunduğun noktaya gelmende, çocukluğunda yaşadığın trafik kazası gibi deneyimlerin yardımı oldu mu?" sorusuna, "Doğduğumdan beri birçok güçlüğe göğüs gerdim ama bu bana kuvvet ve başarılı olma arzusu verdi. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Zihinsel olarak çok güçlü biriyim. Asla teslim olmam" yanıtını verdi.

Fransa Milli Takımı ile Brezilya'nın bu yaz evsahipliği yapacağı 2014 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edeceği için sabırsızlandığını ifade eden Ribery, "Katıldığım son Dünya Kupası olabilir. Fransa halkını sevindirme motivasyonuyla elimizden gelenin en iyisini yapacağız. En zor grupta yer almıyor olabiliriz ama hiçbir takımı (Honduras, Ekvador, İsviçre) hafife almamalıyız. İlk turu geçmemiz hayati önem taşıyor" diye konuştu. Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps için "Bize güvenimizi geri verdi. Her zaman doğru yerde kullanılacak doğru sözcüğü buluyor" diyen 30 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih'te kazandığı tecrübe ve olgunluğu milli takımdaki genç isimlere aktarmaya çalıştığını ifade etti ve şunları söyledi: "Büyük bir ülkeyi temsil ediyoruz ve mavi formayı taşımak gerçekten zor. Her zaman baskı altında hissediyorsunuz. Bu yüzden genç oyuncuları mümkün olan en iyi ruh haline sokabilmek için uğraşıyorum."