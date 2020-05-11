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11.05.2020 - 00:44 |

Koronavirüs, Benfica'ya sıçradı

İngiltere, İspanya ve Almanya'da salgına yakalanan futbolcuların bilgisinin ulaştığı kara bir pazarın son saatlerinde bir açıklama da, kıtanın Atlas Okyanusu'na açılan ucundan geldi. Portekiz'in Benfica kulübü açıklama yaptı.

Koronavirüs, Benfica'ya sıçradı
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Onur Dinçer / Skorer

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsünün, futbol maçlarının tekrar başlamasına izin verip vermeyeceği, sonunun ne olacağı merakla beklenen bir film gibi takip ediliyor...

İngiltere, İspanya ve Almanya'da salgına yakalanan futbolcuların bilgisinin ulaştığı kara bir pazarın son saatlerinde bir açıklama da, kıtanın Atlas Okyanusu'na açılan ucundan geldi.
Portekiz'in Benfica kulübünden yapılan açıklamada, futbolcuları David Tavares'in covid19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Cuma günü tesislerde tüm personele test yapıldığı, bunun ele geçen sonucunda 21 yaşındaki oyuncunun corona virüse yakalandığının tespit edildiği açıklandı.
Portekiz'de üç büyükler olarak anılan Benfica, Sporting ve Porto'da bir futbolcuda görülen ilk corona virüs vakası olarak kayıtlara geçti. Pazar günü ayrıca Vitoria Guimaraes ve Famalicao'dan üçer, Moreirense'den de bir olmak üzere başka corona vakaları da kaydedildi.

Koronavirüs, Benficaya sıçradı

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