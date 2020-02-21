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21.02.2020 - 12:45 | | Ä°STANBUL (AA)

Koronavirüs nedeniyle 2 spor organizasyonu daha Çin'den alÄ±ndÄ±

Ã‡in'in Xi'an ÅŸehrinde yapÄ±lacak gÃ¼reÅŸ ve tenis organizasyonlarÄ±, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± endiÅŸe nedeniyle iptal edildi.Â

Koronavirüs nedeniyle 2 spor organizasyonu daha Çin'den alÄ±ndÄ±

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DÃ¼nya GÃ¼reÅŸ BirliÄŸi (UWW), 27-29 Mart tarihlerinde Xi'an'da yapÄ±lmasÄ± planlanan 2020 Asya Olimpiyat Elemeleri'nin aynÄ± tarihlerde KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n baÅŸkenti BiÅŸkek'te yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±Â 

KadÄ±nlar Tenis BirliÄŸi (WTA) ise 13-19 Nisan tarihlerinde dÃ¼zenlenmesi planlanan Xi'an AÃ§Ä±k'Ä±n iptal edildiÄŸini duyurdu.

Ã‡in'de binlerce kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼ne neden olan koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± nedeniyle dÃ¼nyada kÄ±rmÄ±zÄ± alarm verilirken, birÃ§ok federasyon bu Ã¼lkede dÃ¼zenlenmesi planlanan spor organizasyonlarÄ±nÄ± ya ertelemiÅŸ ya da ev sahipliÄŸini baÅŸka Ã¼lkeye taÅŸÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

Futbolda lig sÃ¼resiz ertelenirken, kayaktan atletizme, bokstan tenise, basketboldan golfe birÃ§ok branÅŸta spor organizasyonu salgÄ±n nedeniyle Ã‡in'den alÄ±nÄ±p baÅŸka Ã¼lkelere verilmiÅŸti.

KoronavirÃ¼s nedeniyle 2 spor organizasyonu daha Ã‡inden alÄ±ndÄ±

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