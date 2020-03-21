KoronavirÃ¼s nedeniyle halÄ± sahalar da kapandÄ±

Ä°Ã‡Ä°ÅžLERÄ° BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n KoronavirÃ¼s nedeniyle aldÄ±ÄŸÄ± Ã¶nlemler kapsamÄ±nda halÄ± sahalarda kapatÄ±ldÄ±.Â

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n KoronavirÃ¼s nedeniyle aldÄ±ÄŸÄ± tedbirler kapsamÄ±nda, umuma aÃ§Ä±k istirahat ve eÄŸlence yerleri olarak faaliyet yÃ¼rÃ¼ten ve vatandaÅŸlarÄ±n Ã§ok yakÄ±n bir mesafede bir arada bulunarak hastalÄ±ÄŸÄ±n bulaÅŸma riskini arttÄ±racaÄŸÄ± gerekÃ§esiyle birÃ§ok alanÄ±n faaliyetleri geÃ§ici bir sÃ¼reliÄŸine durdurulmuÅŸtu. Bu kapsamda vatandaÅŸlarÄ±n her akÅŸam spor aktivitesi olarak kullandÄ±ÄŸÄ± halÄ± sahalarÄ±nda faaliyetlerine geÃ§ici bir sÃ¼reliÄŸine ara verildi. HalÄ± saha alanlarÄ±na gelen sporseverler geri Ã§evriliyor. Ã–te yandan halÄ± sahalar ise sokak hayvanlarÄ± iÃ§in bir oyun merkezi haline geldi. Kimsenin uÄŸramadÄ±ÄŸÄ± sahalarda sokak hayvanlarÄ±n Ã¶zgÃ¼rce koÅŸturmasÄ± kameralara yansÄ±dÄ±.Â

"GELENLERÄ° KABUL ETMÄ°YORUZ"

Seyrantepe'de bulunan bir halÄ± sahada gÃ¶revli olan Åžerimatov Ziye, "KoronavirÃ¼s nedeniyle karar alÄ±ndÄ±. Biz de kapattÄ±k. Gelenler oluyor, biz de kabul etmiyorum. Erken gelenleri de kabul etmiyoruz. Bazen geliyorlar biz aboneyiz diyorlar. Kabul etmiyoruz. Her yer kapalÄ± zaten. Bizim burada toplam 12 tane soyunma odamÄ±z var. Hepsi temiz. Ä°laÃ§landÄ±. Ama yine de kabul etmiyoruz" dedi.Â

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