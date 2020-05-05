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05.05.2020 - 23:58 | | ANKARA (AA) -

Koronavirüs salgınından etkilenen tenisçilere 6 milyon dolarlık destek

Dünya tenisinin yönetim organları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından finansal olarak etkilenen tenisçileri desteklemek için 6 milyon dolarlık fon oluşturacak.

Koronavirüs salgınından etkilenen tenisçilere 6 milyon dolarlık destek
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Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF), Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), Kadınlar Tenis Birliğinin (WTA), Wimbledon, Amerika, Avustralya ve Fransa Açık tenis turnuvalarından ortak yapılan açıklamada, profesyonel tenis müsabakalarının 13 Temmuz'a kadar askıya alındığı hatırlatıldı. 

Bu durumdan etkilenen tenisçilere destek olmak amacıyla, 6 milyon dolarlık yardım fonu oluşturulacağı belirtildi.

Fondan yaklaşık 800 profesyonel tenisçinin yararlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, spor camiasının kriz dönemlerinde bir araya geldiği aktarılarak, tenisi korumak için gereken her desteğin sağlanacağı ifade edildi.

Koronavirüs salgınından etkilenen tenisçilere 6 milyon dolarlık destek

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