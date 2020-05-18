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18.05.2020 - 07:00 |

Koronavirüs sürecini en planlı takım Trabzonspor!

Süper Lig’de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, koronavirüs sürecini en planlı geçiren takım oldu. Saha çalışmaları ve antrenman programıyla bordo-mavililer şimdiden maçlara en hazır ekip görüntüsüne kavuştu

Koronavirüs sürecini en planlı takım Trabzonspor!
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CELAL UMUT EREN

Trabzonspor, koronavirüs sürecine karşın çalışmalarıyla dikkat çekiyor. 4 Mayıs’ta sahaya tekrar inen bordo-mavililer, planlı ve düzenli bir program kurdu.
Diğer Süper Lig ekiplerine nazaran çalışmalarda epeyce yol kat eden Karadeniz ekibi, takım çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle İstanbul’da Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray koronavirüs sıkıntısı nedeniyle tesislerine dahi gidemezken, bordo-mavililer eski dönemdeki gibi tam takım halinde idmanlar yapıyor.
4-8 Mayıs arası gruplar halinde yavaş yavaş çalışmalara başlayan Trabzonspor, 8 Mayıs’ta takım halinde hem çift kale maç hem de şut-pas gibi toplu çalışmalara geçti.
15 Mayıs’a gelen süreçte spor salonunda fiziksel program, taktik ağırlıklı antrenman, çift kale maçlar ve pas, şut, duran top gibi özel idmanlara geçti. Zaman zaman günde çift idman bile yapan Hüseyin Çimşir ve takımı, yeni haftadan itibaren hazırlık maçları sürecine geçecek.
Şimdilik rakip takım aramak yerine U19 takımı ile maçlar yapılacak. Herhangi bir koronavirüs taşıma korkusu nedeniyle başka bir rakiple çalışma riskine girilmeyecek.

Koronavirüs sürecini en planlı takım Trabzonspor

Trabzonspor Çalışmalara Ara Vermeden Devam ediyor

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