KoronavirÃ¼s tespit edildi, maÃ§ yine ertelendi

Romanya 1. Futbol Ligi'nde Dinamo BÃ¼kreÅŸ'te yaÅŸanan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) vakalarÄ± nedeniyle takÄ±mÄ±n Chindia Targoviste ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸma ikinci kez ertelendi.Â

Romanya Futbol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Dinamo BÃ¼kreÅŸ'te 6 oyuncuda yeni tip koronavirÃ¼s tespit edildiÄŸi ve Chindia Targoviste ile oynayacaÄŸÄ± ligdeki play-off karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ±n ikinci kez ertelendiÄŸi belirtildi.Â

Ä°ki takÄ±m arasÄ±nda geÃ§en ay oynanmasÄ± planlanan karÅŸÄ±laÅŸma, yine Dinamo BÃ¼kreÅŸ takÄ±mÄ±nda yaÅŸanan virÃ¼s vakalarÄ± nedeniyle bugÃ¼ne ertelenmiÅŸti.Â

Dinamo BÃ¼kreÅŸli oyuncu ve teknik ekip karantinaya alÄ±nÄ±rken, sonraki testlerde Ã§Ä±kan sonuca gÃ¶re maÃ§Ä±n tarihi yeniden belirlenecek.Â

SalgÄ±n nedeniyle mart ayÄ±nda ertelenen Romanya 1. Futbol Ligi maÃ§larÄ±na, geÃ§en ay yeniden baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.