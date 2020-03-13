Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Koronavirüs testi pozitif çıkan Arteta'dan ilk mesaj
13.03.2020 - 23:42 | | AA

Koronavirüs testi pozitif çıkan Arteta'dan ilk mesaj

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, kendisine destek verenlere teşekkür etti.

Test sonrası ilk kez açıklama yapan İspanyol teknik adam, Instagram hesabındaki paylaşımında, "Güzel dilek ve destekleriniz için teşekkür ederim. Şimdiden daha iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydeden Arteta, Premier Lig'in iptal edilmesinin doğru bir karar olduğunu belirtti.

Koronavirüs testi pozitif çıkan Artetadan ilk mesaj

Koronavirüs testi pozitif çıkan Artetadan ilk mesaj

    Siyah-beyazlılar derbi öncesi araçlarını dezenfekte etti
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Championship'te ayın en iyi teknik direktörü Slaven Bilic oldu

    Championship'te ayın en iyi teknik direktörü Slaven Bilic oldu

    Ankaragücü - Çaykur Rizespor: 2-1

    Ankaragücü - Çaykur Rizespor: 2-1

    Kasımpaşa - Göztepe: 2-0

    Kasımpaşa - Göztepe: 2-0

    Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil konuştu!

    Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil konuştu!

    Sıradaki Haber