KoronavirÃ¼se karÅŸÄ± terasa havuz kurdu

SalgÄ±na karÅŸÄ± alÄ±nan tedbirler kapsamÄ±nda yÃ¼zme havuzlarÄ± ve plajlar kapatÄ±lÄ±rken Ege Ãœniversitesi Beden EÄŸitimi ve Spor YÃ¼ksek Okulu Ã¶ÄŸrencisi olan Aysu TÃ¼rkoÄŸlu,Â formda kalÄ±p su Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan geri kalmamak iÃ§in yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki Ã¶rnekleri gibi farklÄ± bir yÃ¶ntem buldu. Tekne imalatÃ§Ä±sÄ± babasÄ± Mustafa TÃ¼rkoÄŸlu ile birlikte Bodrum'daki evlerinin terasÄ±na 3 metreye 1.5 metre ebatlarÄ±nda portatif havuz yapan Aysu, antrenmanlarÄ±nÄ± bir gÃ¼n bile aksatmÄ±yor. Baba Mustafa TÃ¼rkoÄŸlu da kÄ±zÄ±nÄ±n tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yerinde izleyerek ona bÃ¼yÃ¼k destek veriyor.

80 santimetre derinliÄŸe sahip portatif havuzun bir yanÄ±na kendini belinden baÄŸlayan genÃ§ yÃ¼zÃ¼cÃ¼, bÃ¶ylelikle saatlerce aynÄ± yerde kulaÃ§ atÄ±p,Â 3 metrelik suda kilometrelerce yÃ¼zÃ¼yor. Mart ayÄ±nda bu yana evde izole durumda olduÄŸunu belirten Aysu TÃ¼rkoÄŸlu, "YÃ¼zme gibi performans sporlarÄ±nda dÃ¼zenli antrenman yapmak Ã§ok Ã¶nemli. Bir gÃ¼n bile aksatmadan saatlerce yÃ¼zmek gerekiyor. KoronavirÃ¼s nedeniyle evden Ã§Ä±kamayÄ±nca aklÄ±mÄ±za bu fikir geldi ve hemen uygulamaya geÃ§tik" dedi. KarÅŸÄ± akÄ±ntÄ± sistemli havuzlarÄ±n uzun sÃ¼redir kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak Ã§ok maliyetli olduÄŸunu da ifade eden sporcu, "TerasÄ±mdaki bu havuz koronavirÃ¼s dÃ¶neminde hem korunmamÄ±, hem de gÃ¼nde 3 saat antrenman yapmamÄ± saÄŸladÄ±. Her ÅŸey geride kaldÄ±ktan sonra bunu bÃ¼yÃ¼k bir anÄ± olarak saklayacaÄŸÄ±m. Branda ve plastik ayaklarla yaratÄ±cÄ± bir fikri uygulamaya geÃ§iren babama teÅŸekkÃ¼r borÃ§luyum" diye konuÅŸtu.

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