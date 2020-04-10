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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti
10.04.2020 - 17:47 | | ANKARA (AA) -

Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, hastalığı tamamen atlattığını söyledi.

Arsenal teknik patronu Mikel Arteta, BBC'ye yaptığı açıklamada, koronavirüsün getirdiği zorlukların herkesi etkilediğini belirterek, "Ailem, akrabalarım ve tanıdığım birçok insan bu karmaşık durumla mücadele etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Geçen ay koronavirüse yakalannlığını hatırlatan 38 yaşındaki İspanyol teknik adam, "Şimdi tamamen iyileştim, kendimi çok iyi hissediyorum." yorumunu yaptı.

Eşine ve başka bir kişiye daha virüsü bulaştırdığını kaydeden Arteta, onların da hastalığı atlattığını ve durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

Koronavirüse yakalanan Mikel Arteta tamamen iyileşti

 

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