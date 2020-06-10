MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTenis Haberleri Kortta geri sayım! Djokovic ve Murry...
10.06.2020 - 07:00 | | AA

Kortta geri sayım! Djokovic ve Murry...

Tenis dünyası, normalleşmeye başladı. Takvimler paylaşılırken; Novak Djokovic ve Andy Murry gibi yıldız isimlerin de yer alacağı aktarıldı.

Kortta geri sayım! Djokovic ve Murry...
ABONE OL

CELAL UMUT EREN

Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen tenis dünyası, normalleşmeye başladı. BBC, tüm ülkelerdeki başta yerel organizasyonlar olmak üzere tüm tenis turnuvalarını yayınladı.

Takvimler de paylaşılırken; Novak Djokovic ve Andy Murry gibi yıldız isimlerin de yer alacağı aktarıldı. Britanya’da 23-28 Haziran’da kazancı Ulusal Sağlık Servisi (NHS) için bağışlanacak turnuva olacak. Balkanlarda da ‘Adria Tour’ kapsamında dünya bir numarası Novak Djokovic’in de katılacağı organizasyon 13 Haziran-5 Temmuz arası Belgrad’da yapılacak.

Fransa’da dünya 6 numarası Stefanos Tsitsipas ile beraber Belçikalı David Goffin’in de katılacağı turnuva 13 Haziran’da başlayacak. Çekya’da kadınlarda iki Wimbledon şampiyonluğu olan Petra Kvitova’nın da katılımlarıyla 13 Haziran-27 Temmuz arası bir turnuva gerçekleşecek.
İspanya’da da Rafael Nadal’ın katılamayacağı organizasyon 15 Temmuz-9 Ağustos arası olacak. ABD’de de 23-28 Haziran ve 12 Temmuz-2 Ağustos arası yapılacak turnuvalarda 500 kadar taraftarın alınması da amaçlanıyor. Almanya’da ise 13-19 Temmuz’da Berlin’de çim zeminli yılın ilk turnuvası olacak.

Kortta geri sayım Djokovic ve Murry...

Xavi Hernandez'in Barça'daki En İyi Asistleri

    Emre Belözoğlu sezon sonu hedeflerini ve ligin tekrar başlamasını değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Kortta geri sayım! Djokovic ve Murry...
      Kortta geri sayım! Djokovic ve Murry...
    2. Emre Belözoğlu'nun planları suya düştü!
      Emre Belözoğlu'nun planları suya düştü!
    3. Joker Gustavo! Serdar Aziz'in yanında...
      Joker Gustavo! Serdar Aziz'in yanında...
    4. At yarışları geri dönüyor! Seyircisiz koşulacak
      At yarışları geri dönüyor! Seyircisiz koşulacak
    5. Galatasaray’ın değeri düştü!
      Galatasaray’ın değeri düştü!



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Futbolda dijital dönem!

    Futbolda dijital dönem!

    Türkiye Tenis Federasyonu başkanı Cengiz Durmuş: "Hazırlıklıyız"

    Türkiye Tenis Federasyonu başkanı Cengiz Durmuş: "Hazırlıklıyız"

    Fenerbahçe'de Muriç tedbiri

    Fenerbahçe'de Muriç tedbiri

    Bayer Leverkusen Almanya Kupası’nda finale yükseldi

    Bayer Leverkusen Almanya Kupası’nda finale yükseldi

    Sıradaki Haber