Kortta geri sayım! Djokovic ve Murry...

CELAL UMUT EREN

Koronavirüs salgını nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen tenis dünyası, normalleşmeye başladı. BBC, tüm ülkelerdeki başta yerel organizasyonlar olmak üzere tüm tenis turnuvalarını yayınladı.



Takvimler de paylaşılırken; Novak Djokovic ve Andy Murry gibi yıldız isimlerin de yer alacağı aktarıldı. Britanya’da 23-28 Haziran’da kazancı Ulusal Sağlık Servisi (NHS) için bağışlanacak turnuva olacak. Balkanlarda da ‘Adria Tour’ kapsamında dünya bir numarası Novak Djokovic’in de katılacağı organizasyon 13 Haziran-5 Temmuz arası Belgrad’da yapılacak.



Fransa’da dünya 6 numarası Stefanos Tsitsipas ile beraber Belçikalı David Goffin’in de katılacağı turnuva 13 Haziran’da başlayacak. Çekya’da kadınlarda iki Wimbledon şampiyonluğu olan Petra Kvitova’nın da katılımlarıyla 13 Haziran-27 Temmuz arası bir turnuva gerçekleşecek.

İspanya’da da Rafael Nadal’ın katılamayacağı organizasyon 15 Temmuz-9 Ağustos arası olacak. ABD’de de 23-28 Haziran ve 12 Temmuz-2 Ağustos arası yapılacak turnuvalarda 500 kadar taraftarın alınması da amaçlanıyor. Almanya’da ise 13-19 Temmuz’da Berlin’de çim zeminli yılın ilk turnuvası olacak.

Xavi Hernandez'in Barça'daki En İyi Asistleri