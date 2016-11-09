Kosova Antalya'da ilk antrenmanını yaptı

Kosova A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Antalya'da Türkiye ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Dün uçakla Antalya'ya gelen Kosova A Milli Takımı, ilk antrenmanını kamp yaptığı Kundu Turizm Bölgesindeki Kremlin Palace Otel'in sahasında, teknik direktör Albert Bunjaki yönetiminde gerçekleştirdi. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenmanda, futbolcular düz koşunun ardından 3 grup halinde sınırlı alanda top kapma çalışması yaptı.



Kosova'nın idmanında Gençlerbirliği'nden Vedat Muric, Kasımpaşa'dan Herolind Shala ile Atiker Konyaspor'dan Alban Meha da yer aldı. Kosova A Milli Takımı, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.



Kosova'nın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Samir Ujkani (Pisa), Adis Nurkovic (Travnik), Bledar Hajdini (Trepca 89)

Defans: Fanol Perdedaj (1860 Münih), Avni Pepa (IB Vestmannaeyjar), Alban Pnishi (Grasshoppers), Amir Rrahmani (Lokomotiva Zagreb), Leart Paqarada (Sandhausen), Mergim Vojvoda (Mouscron), Benjamin Kololli (Lausanne), Fidan Aliti (Slaven Belupo)

Orta saha: Enis Alushi (Nürnberg), Eroll Zejnullahu (Union Berlin), Alban Meha (Atiker Konyaspor), Herolind Shala (Kasımpaşa), Milot Rashica (Vitesse), Bernard Berisha (Anzhi), Arber Zeneli (Heerenveen), Besar Halimi (Mainz 05), Valon Berisha (Salzburg)

Forvet: Albert Bunjaku (Saint Gallen), Vedat Muric (Gençlerbirliği).

