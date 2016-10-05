Kosova, Hırvatistan maçından umutlu

AA muhabirine açıklamada bulunan Bunjaki, UEFA kriterlerine uygun bir statları bulunmadığı için Hırvatistan maçını Arnavutluk'ta oynayacaklarını anımsatarak, "Arnavutluk'ta da taraftarların büyük desteğini hissedeceğimizden eminim." dedi.

Hırvatistan'ın sadece sporda değil her alanda Kosova'ya destek olduğunu aktaran 45 yaşındaki teknik adam, "İlk defa Hırvatistan gibi büyük bir takımla karşılaşacağız. Futbol her zaman sürprizlere açık. Biz de bunu sonuna kadar kullanacağız." açıklamasında bulundu.

Yeni bir takım olduklarını ve zamana ihtiyaç duyduklarını belirten Albert Bunjaki, Dünya Kupası Elemeleri'nde iyi sonuçlar alarak rakiplerini şaşırtmaya devam edeceklerini ifade etti.

Asıl hedeflerinin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak olduğunu vurgulayan Bunjaki, futbolcuların enerjileriyle bu hedefi gerçekleştirebileceklerini gösterdiğini kaydetti.

"Türkiye maçı için de şimdiden heyecanlıyız"

Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacakları diğer karşılaşmaları da değerlendiren Bunjaki, özellikle Türkiye ile yapacakları maçın ilginç olacağını belirtti.

Albert Bunjaki, "Gruptaki 4. karşılaşmamız olacak Türkiye maçı için de şimdiden heyecanlıyız. Türkiye ve Kosova'yı destekleyen taraftarların da katılımıyla çok güzel bir atmosfer olmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri olduğuna dikkati çeken 45 yaşındaki çalıştırıcı, Türkiye'nin Avrupa futbolunda önemli isimlere sahip bir takım olduğunu kaydetti.

"Hırvatistan maçı zor geçecek"

Rusya Premier Lig takımlarından Anzhi'de forma giyen milli futbolcu Bernard Berisha da, Hırvatistan ile zorlu bir karşılaşma oynayacaklarını belirterek, "Hırvatistan, kaliteli oyunculara sahip bir ekip. Ama biz takım oyunu sergilediğimiz takdirde sahadan iyi bir sonuçla ayrılabiliriz." ifadelerini kullandı.

12 Kasım'da Türkiye ile deplasmanda oynayacakları müsabakayla ilgili görüşlerini de aktaran 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Kasım ayında karşılaşacağımız Türk kardeşlerimizle sahada iyi bir gösteri sunacağız. Hak eden taraf kazanacak." diye konuştu.

"Rakiplerimiz bizi iyi tanımıyor"

Gençlerbirliği forması giyen Vedat Muric ise Hırvatistan karşısında iyi bir sonuç alabilmek için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

Genç bir kadroya sahip oldukları için avantajlı olduklarını vurgulayan Muric, "Rakiplerimiz bizi iyi tanımıyor. Teknik direktörümüz Hırvatistan'ı çok iyi analiz etmiş. İyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye maçıyla ilgili de yorum yapan 22 yaşındaki forvet, Türk futbolunu iyi tanıyan biri olarak Kosova'ya yardımcı olmaya çalışacağını ifade etti.

100'er bin avro ödül

Kosova Milli Takımı'nın antrenmanını izleyen Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli ise 2018 FIFA Dünya Kupası'na katılmaları durumunda milli takımdaki herkese 100'er bin avro ödül verileceğini açıkladı.

4 ay önce UEFA, ardından da FIFA üyeliğine kabul edilen Kosova, böylece Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele etmeye hak kazanmıştı. İlk resmi maçını deplasmanda Finlandiya'ya karşı oynayan Kosova, sahadan 1-1'lik sonuçla ayrılarak ilk puanını elde etmişti.