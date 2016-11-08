MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Kosova maçı kapalı gişe
08.11.2016 - 02:30 |

Kosova maçı kapalı gişe

Türkiye-Kosova maçının biletleri tamamen satıldı.

Kosova maçı kapalı gişe
ABONE OL

Türkiye-Kosova maçının biletleri tamamen satıldı. Antalya Stadı’nda cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri daha önce internet üzerinden satılırken dün de elde tutulan 800 adet bilet gişelerden futbol severlere sunuldu ve kısa sürede bitti. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Biletlere gösterilen ilgiden dolayı tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz” ifadesine yer verildi.

Hakem Macar Tamas Bognar

A Milli Takımımız’ın 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda cumartesi günü Kosova ile yapacağı karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek. Antalya Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Bognar’ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Zsolt Varga yapacak. 38 yaşındaki Tamas Bognar kariyerinde ilk kez A milli düzeyde ay-yıldızlı ekibin maçında düdük çalacak.

Leverkusen başarı diledi

Bayer Leverkusen Kulübü, Fatih Terim tarafından ay-yıldızlı kadroya davet edilen Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak’a özel mesaj gönderdi. Milli futbolculara hitaben yazılan mesajda, “Başarılı bir hafta diliyoruz ve tebrik ediyoruz. İyi işler yapmaya devam” denildi.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber