Kosova maçı kapalı gişe

Türkiye-Kosova maçının biletleri tamamen satıldı. Antalya Stadı’nda cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın biletleri daha önce internet üzerinden satılırken dün de elde tutulan 800 adet bilet gişelerden futbol severlere sunuldu ve kısa sürede bitti. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Biletlere gösterilen ilgiden dolayı tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz” ifadesine yer verildi.

Hakem Macar Tamas Bognar

A Milli Takımımız’ın 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu’nda cumartesi günü Kosova ile yapacağı karşılaşmayı Macar hakem Tamas Bognar yönetecek. Antalya Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmada Bognar’ın yardımcılıklarını Balazs Buzas ve Zsolt Varga yapacak. 38 yaşındaki Tamas Bognar kariyerinde ilk kez A milli düzeyde ay-yıldızlı ekibin maçında düdük çalacak.

Leverkusen başarı diledi

Bayer Leverkusen Kulübü, Fatih Terim tarafından ay-yıldızlı kadroya davet edilen Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak’a özel mesaj gönderdi. Milli futbolculara hitaben yazılan mesajda, “Başarılı bir hafta diliyoruz ve tebrik ediyoruz. İyi işler yapmaya devam” denildi.