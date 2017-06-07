Kosova-Türkiye maçını Çek hakem Zelinka yönetecek

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Zelinka'nın yardımcılıklarını Ondrej Pelikan ve Jan Patak yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Radek Prihoda olacak.