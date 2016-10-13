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13.10.2016 - 12:20 | | İSTANBUL-DHA

Kosova ve Finlandiya maçlarının başlama saati değişti

A Milli Takım'ın Kosova ve Finlandiya maçlarının başlama saati değişti.

Kosova ve Finlandiya maçlarının başlama saati değişti
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Türkiye'nin kış saati uygulamasının bu seneden itibaren yürürlükten kaldırılacak olması üzerine, UEFA tarafından A Milli Takımın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Kosova ve Finlandiya ile oynayacağı iç saha maçlarının başlama saatleri değiştirildi.

UEFA'nın aldığı karara göre; A Milli Takım'ın 12 Kasım 2016 Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda Kosova ile oynayacağı karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

A Milli Takım'ın 24 Mart 2017 Cuma günü Finlandiya ile kendi sahasında oynayacağı müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.

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