Kosova ve Finlandiya maçlarının başlama saati değişti

Türkiye'nin kış saati uygulamasının bu seneden itibaren yürürlükten kaldırılacak olması üzerine, UEFA tarafından A Milli Takımın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Kosova ve Finlandiya ile oynayacağı iç saha maçlarının başlama saatleri değiştirildi.

UEFA'nın aldığı karara göre; A Milli Takım'ın 12 Kasım 2016 Cumartesi günü Antalya Stadyumu'nda Kosova ile oynayacağı karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

A Milli Takım'ın 24 Mart 2017 Cuma günü Finlandiya ile kendi sahasında oynayacağı müsabaka da TSİ 20.00'de başlayacak.