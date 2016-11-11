Kosova'da şok sakatlık! Bunjaku kadrodan çıkarıldı

Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Dünya Kupası elemeleri I Grubu maçında Türkiye'nın karşısına çıkacak Kosova Milli Takımı'nda Bunjaku kirizi patlak verdi. Takımın en önemli forveti olarak gösterilen Albert Bunjaku, geçtiğimiz günlerde açıklanan kadroda yer alıyordu.

İsviçre'nin St Gallen takımında forma giyen tecrübeli golcü, son anda kadrodan çıkarıldı. Futbol federasyonundan yapılan açıklamada oyuncunun sakatlandığı ve bu yüzden Türkiye'ye karşı oynayamayacağı belirtildi.

Buna karşın Kosova basını farklı bir iddiayı gündeme getirdi. Buna göre 32 yaşındaki forvet Antalya'daki maç için hocasından ilk 11 için forma garantisi istedi. Buna karşın Albert Bunjaki'nin kendisini yedekte başlatma planı yaptığı, bu durumun oyuncuya tebliğ edildiği ifade edildi. Oyuncunun ardından Türkiye'ye gelmeye reddettiği öne sürüldü.

St. Gallen formasıyla bu sezon dört gol kaydeden Albert Bunjaku, daha önce İsviçre Milli Takımı'nın formasını giyiyordu. Kosova ile 6 maça çıktı ve bu maçlarda 3 gol attı.