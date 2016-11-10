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10.11.2016 - 17:06 | | ANTALYA (AA)

Kosova'da Türkiye maçı hazırlıkları

Kosova A Milli Futbol Takımı, Türkiye ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kosova'da Türkiye maçı hazırlıkları
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Kosova A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 12 Kasım Cumartesi günü Antalya'da Türkiye ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Çalışmalarını kamp yaptığı Kundu Turizm Bölgesindeki Kremlin Palace Otel'in sahasında sürdüren futbolcular, teknik direktör Albert Bunjaki yönetimindeki antrenmana düz koşu ile başladı.

Oyuncular, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen idmanda, 3 grup halinde sınırlı alanda top kapma çalışması yaptı.

Gençlerbirliği'nden Vedat Muric, Kasımpaşa'dan Herolind Shala ile Atiker Konyaspor'dan Alban Meha'nın da yer aldığı antrenman, daha sonra basın mensuplarına kapatıldı.

Kosova Milli Takımı, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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