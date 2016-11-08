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08.11.2016 - 17:05 | | İSTANBUL (İHA)

Kosova'da yakın tanıdığımız 3 isim kadroda

A Milli Futbol Takımı'nın, 12 Kasım Cumartesi günü 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Antalya Stadyumu'nda karşılaşacağı Kosova'nın aday kadrosu belli oldu.

Kosova'da yakın tanıdığımız 3 isim kadroda
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A Milli Futbol Takımı'nın, 12 Kasım Cumartesi günü 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Antalya Stadyumu'nda karşılaşacağı Kosova'nın aday kadrosu belli oldu.

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Antalya Stadyumu'nda cumartesi günü saat 20.00'de Türkiye ile deplasmanda oynayacak olan Kosova'nın aday kadrosu belli oldu.

Teknik Direktör Albert Bunjaki'nin oluşturduğu Kosova A Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler bulunuyor:

"Samir Ujkani (Pisa), Adis Nurkovic (Travnik), Bledar Hajdini (Trepca 89), Fanol Perdedaj (1860 Münih), Avni Pepa (IB Vestmannaeyjar), Alban Pnishi (Grasshoppers), Amir Rrahmani (Lokomotiva Zagreb), Leart Paqarada (Sandhausen), Mergim Vojvoda (Mouscron), Benjamin Kololli (Lausanne), Fidan Aliti (Slaven Belupo), Enis Alushi (Nürnberg), Eroll Zejnullahu (Union Berlin), Alban Meha (Atiker Konyaspor), Herolind Shala (Kasımpaşa), Milot Rashica (Vitesse), Bernard Berisha (Anzhi), Arber Zeneli (Heerenveen), Besar Halimi (Mainz 05), Valon Berisha (Salzburg), Albert Bunjaku (Saint Gallen), Vedat Muric (Gençlerbirliği)

Kosova, bugün Türkiye'ye gelecek ve maçın oynanacağı Antalya'da kampa girecek.

Kosova A Milli Takımı, maç öncesi antrenmanını 11 Kasım 2016 Cuma günü, maçın oynanacağı Antalya Stadyumu'nda saat 17.30'da gerçekleştirecek. Bu antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olacak. Bu antrenmandan önce saat 17.00'de Kosova A Milli Takımı Teknik Direktörü Albert Bunjaki ve kadrodan bir oyuncu Antalya Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.

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