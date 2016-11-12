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12.11.2016 - 15:55 |

Kosova'dan maça saatler kala hamle

Türkiye-Kosova maçına kısa bir süre kala rakip cephede flaş bir gelişme yaşandı.

Kosova'dan maça saatler kala hamle
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

FIFA ve UEFA tarafından kısa bir süre önce tanınan ve Dünya Kupası elemelerine dahil edilen Balkan ülkesi, hala daha kadrosunu oluşturma çabalarını sürdürüyor.

Başka ülkelerin formalarını geçmişte giymiş ancak Kosova kökenli bazı oyuncuların geçiş süreci devam ediyor. Türkiye maçının kadrosuna alınan ancak henüz Kosova Milli Takımı forması giymek için izni olmayan bir futbolcuya, son anda izin çıktı.

Antalya'ya gelen kafilede bulunan Mergim Vojvoda, gerekli izni aldı. Kosova Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 21 yaşındaki sağ bek için FIFA'dan gerekli iznin geldiği ve Türkiye karşısında görev verildiği takdirde sahaya çıkabileceği ve ilk kez bu ülkenin milli formasını giyebileceği belirtildi. Daha önce Arnavutluk U-21 Milli Takımı forması giyen futbolcu, A Milli tercihini Kosova'dan yana kullanmıştı.

Vojvoda futbol hayatını Belçika'nın Mouscron takımında sürdürüyor.

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