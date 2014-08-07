Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Kosovalı futbolcu Azemi, trafik kazasında yaralandı
07.08.2014 - 14:19 | | BERLİN (AA)

Kosovalı futbolcu Azemi, trafik kazasında yaralandı

Almanya 2. Ligi ekibi Greuther Fürth'de forma giyen Kosovalı futbolcu Azemi, trafik kazasında yaralandı.

Kosovalı futbolcu Azemi, trafik kazasında yaralandı
ABONE OL

Almanya 2. Ligi takımlarından Greuther Fürth'de forma giyen Kosovalı oyuncu Ilir Azemi'in trafik kazasında yaralandığı bildirildi.

Greuther Fürth Külübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Azemi'nin otomobiliyle seyir halindeyken bir kavşakta başka araçla çarpıştığı ifade edildi. Golcü oyuncunun Fürth'te bir hastanede tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, gelişmelerin kamuoyuna duyrulacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Greuther Fürth Başkanı Helmut Hack, Azemi'ye güçleri nispetinde destek olacaklarını ve golcü oyuncunun iyileşmesi için ellerinden gelen yardımı yapacaklarını belirtti.

Greuther Fürth'te geçen sezon oynadığı 28 maçta 14 gol atan Azemi, Kosova Milli Takımı'nda 1 kez forma giymişti.

Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
  2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
  3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Sıradaki Haber