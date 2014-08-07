Kosovalı futbolcu Azemi, trafik kazasında yaralandı

Almanya 2. Ligi takımlarından Greuther Fürth'de forma giyen Kosovalı oyuncu Ilir Azemi'in trafik kazasında yaralandığı bildirildi.

Greuther Fürth Külübü'nden yapılan yazılı açıklamada, Azemi'nin otomobiliyle seyir halindeyken bir kavşakta başka araçla çarpıştığı ifade edildi. Golcü oyuncunun Fürth'te bir hastanede tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, gelişmelerin kamuoyuna duyrulacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Greuther Fürth Başkanı Helmut Hack, Azemi'ye güçleri nispetinde destek olacaklarını ve golcü oyuncunun iyileşmesi için ellerinden gelen yardımı yapacaklarını belirtti.

Greuther Fürth'te geçen sezon oynadığı 28 maçta 14 gol atan Azemi, Kosova Milli Takımı'nda 1 kez forma giymişti.