Kosova'nın İzlanda maçı aday kadrosu açıklandı

Türkiye'nin de bulunduğu I Grubu'nda yer alan Kosova'nın 23 kişilik aday kadrosuna Gençlerbirliği'nden Vedat Muric ve Kasımpaşa'dan Herolind Shala da davet edildi.

Kosova Milli Takımı Teknik Direktörü Albert Bunjaki, başkent Priştine'de düzenlediği basın toplantısında, İzlanda karşısında ellerine geçecek şansları iyi değerlendirmeleri gerektiğini ifade etti.

Genç bir takım olduklarını dile getiren Bunjaki, tecrübe kazanmak adına güçlü rakiplerin bulunduğu I Grubu'nda yer almanın önemli olduğunu kaydetti.

Kosova'nın 23 kişilik aday kadrosunda bulunan isimler şöyle:

Kaleci: Samir Ujkani (Pisa), Adis Nurkovic (Travnik), Bledar Hajdini (Trepça 89)

Defans: Fanol Perdedaj (1860 Münih), Alban Pnishi (Grasshoppers), Amir Rrahmani (Lokomotiva Zagreb), Leart Paqarada (Sandhausen), Mergim Vojvoda (Mouscron), Benjamin Kololli (Lausane), Fidan Aliti (Slaven Belupo), Ardijan Ismaili (Hajduk Split)

Orta saha: Hekuran Kryeziu (Luzern), Herolind Shala (Kasımpaşa), Valon Berisha (Salzburg), Milot Rashica (Vitesse), Bernard Berisha (Terek), Bersan Celina (Twente), Arber Zeneli (Heerenveen), Elbasan Rashani (Rosenborg), Donis Avdijaj (Schalke 04)

Forvet: Besart Berisha (Melbourne Victory), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wednesday), Vedat Muric (Gençlerbirliği)

Arnavutluk'un İşkodra şehrindeki Loro Boriçi Stadı'nda İzlanda ile karşılaşacak Kosova, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda bir puanla son sırada bulunuyor.