Kosova'ya FIFA şoku

ONUR DİNÇER



2018 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye’nin de bulunduğu I Grubu’nda yer alan Kosova, FIFA’nın aldığı kararla şok geçirdi. UEFA ve FIFA tarafından resmen tanınmasının ardından gruplara dahil edilen Balkan ülkesi daha sonra futbolcu geçişleriyle ilgili verilecek kararı beklemeye başlamıştı.

Finlandiya maçı öncesinde gelen bireysel başvuruları değerlendiren FIFA, daha önce farklı milli takımların formasını giymiş bu isimlere izin verdi. Daha önce Arnavutluk forması giyen Konyasporlu Alban Meha ve Norveç forması giyen Valon Berisha, Finlandiya karşısında sahaya çıkmıştı. Ancak FIFA aldığı ilkesel kararı ancak önceki gün açıklayabildi. Buna göre başka milli takımların formasını giyen Kosova kökenli oyuncular, FIFA’nın ülkeyi tanıdığı tarih olan 13 Mayıs’tan sonra milli takımlarında resmi maça çıkmamışlarsa Kosova’ya geçebileceklerdi. Ancak bu karar ve tebliğ edilme zamanı tartışma yarattı.

Çünkü ülke için önemli birçok futbolcu, bu durumu bilmedikleri için o tarihten sonra başka ülkelerin milli takımlarında forma giymeye devam etti. Shaqiri, Xhaka ve Behrami gibi İsviçre’nin en önemli isimleri EURO 2016’da boy gösterdi. Bu yüzden bu futbolcular artık isteseler de ana vatanları olan Kosova’nın formasını giyemeyecek, İsviçre Milli Takımı ise gücünü korumuş olacak. Merkezi İsviçre’de bulunan ve başkanı da bir İsviçreli olan FIFA’nın, Balkan ülkesini mağdur eden bu yönetim şekli tartışma konusu oldu.