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17.06.2018 - 16:48 |

Kosta Rika - Sırbistan: 0-1

2018 Dünya Kupası'nda günün ilk maçında Sırbistan, E Grubu'nda 2014 Dünya Kupası'nın flaş ekibi Kosta Rika'yı tek golle devirdi. Balkan ekibine 3 puanı, Kolarov'un müthiş frikik golü getirdi.

Kosta Rika - Sırbistan: 0-1
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Skorer - Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Sırbistan, Kosta Rika'yı 1-0 mağlup etti, dev turnuvaya 3 puanla başladı.

Cosmos Arena'da ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci devresinde Balkan ekibi rakip kalede büyük baskı kurdu.

57'de kazanılan frikikte topun başına geçen Kolarov, sağ çaprazdan müthiş bir vuruşla kaleci Keylor Navas'ı avladı: 0-1. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Sırbistan, E Grubu'nda hanesine 3 puan yazdırdı.

Eski Kartal Tosic ilk 11'de forma giydi

Sezon bitiminde Beşiktaş'tan Guangzhou R&F'ye transfer olan Dusko Tosic ilk 11'de forma giydi. Avrupa devlerinin gözdesi Milinkovic-Savic performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

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Stat: Samara
Hakemler: Malang Diedhiou, Djibril Camara, El Hadji Samba (Senegal)
Kosta Rika: Navas, Gamboa, Acosta, Gonzalez, Duarte, Calvo, Venegas (Dk. 60 Bolanos), Guzman (Dk. 73 Colindres), Borges, Ruiz, Urena (Dk. 66 Campbell)
Sırbistan: Stojkovic, Ivanovic, Tosic, Milenkovic, Kolarov, Milivojevic, Matic, Tadic (Dk. 83 Rukavina), Milinkovic-Savic, Ljajic (Dk. 70 Kostic), Mitrovic (Dk. 90 Prijovic)
Gol: Dk. 57 Kolarov (Sırbistan)
Sarı kartlar: Dk. 22 Calvo, Dk. 56 Guzman (Kosta Rika), Dk. 59 Ivanovic, Dk. 90 8 Prijovic (Sırbistan) (AA)

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