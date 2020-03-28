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Haberler1.Lig Haberleri Koşukavak: Oyuncularımız için tüm tedbirleri aldık
28.03.2020 - 11:16 | | İZMİR, (DHA) -

Koşukavak: Oyuncularımız için tüm tedbirleri aldık

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Oyuncularımızın sağlığı için tüm tedbirleri aldık" dedi.

Koşukavak: Oyuncularımız için tüm tedbirleri aldık

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'da teknik direktör Yalçın Koşukavak, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen lige siyah-beyazlı takımın hazır girmesi gerektiğini vurguladı. Ligin yeniden başlama tarihinin net olmadığını dile getiren Yalçın Koşukavak, "Profesyonel bir oyuncu grubuna sahibiz, ne yapmaları gerektiğini iyi biliyorlar. Şu anlık birlikte antrenman yapma şansımız yok ancak onların maç kondisyonlarını kaybetmemeleri için belli bir program dahilinde yapabilecekleri çalışmaları verdik. Oyuncularımız evlerinde ve tesislerimizde belirlenen saatlerde kişisel izolasyona dikkat ederek idmanlarına devam ediyor" dedi.

"Oyuncularımızın sağlığı için tüm tedbirleri aldık" diyen deneyimli teknik adam, "Bu çalışmalar sahada takım halinde yapılacak idmanların yeri tutmasa da TFF'nin yeni maç programını ilan ettiği an mümkün olan en üst düzeyde olmayı hedefliyoruz. İlerleyen günlerde açıklanacak programa göre hareket edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Altay'da yönetim tesisleri dış dünyaya kapatarak dezenfeksiyon çalışmalarına hız vermişti. Çalışmalarını evlerinde sürdüren siyah-beyazlı oyuncular ise yaptıkları bireysel çalışmaları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Koşukavak: Oyuncularımız için tüm tedbirleri aldık

 

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