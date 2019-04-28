Kötü alışkanlık!

ONUR DİNÇER

Süper Lig lideri turuncu-lacivertlilerde 6 haftalık türbülans takımı şampiyonluktan ediyor. 2016-17 sezonunda 25-30. hafta arasında yedi, 2017-18’de ise altı puan kaybeden Başakşehir, içinde bulunduğumuz sezonda ise aynı dönemde 10 puan yitirdi.

Başakşehir son üç sezondur ligin zirvesini zorluyor. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atmasına karşın önceki iki sezonda ipi göğüslemeyi başaramayan İstanbul ekibi, sezonun son haftaları yaklaştıkça düşen performansıyla dikkat çekiyor. Geçen sezonu üçüncü, ondan önceki sezonuysa ikinci sırada tamamlayan turuncu-lacivertliler iyi götürdüğü yarışta bir kez daha gerilemeye başlayarak son iki sezonun benzeri bir tablo çizdi.

20. haftada başladı

2016-17 sezonunun ilk yarısı lider tamamlayan Başakşehir, aynı şekilde 2017-18 sezonunda da ve içinde bulunduğumuz 2018-19 sezonunda da sezonun ilk bölümünü zirvede bitirdi. İkinci yarılarla birlikte performansı aşağı inen Başakşehir, özellikle 20. haftadan sonra kötü sonuçların yoğunlaşmasıyla dikkat çekerken, 25. haftadan başlamak üzere bu geriye gidiş daha da belirgin bir hal alıyor.

Fenerbahçe’yi yendiği 25. hafta maçının ardından, önceki günkü Göztepe maçına kadar sürekli puan kaybeden ve şampiyonluk yolundaki avantajını kaybeden Abdullah Avcı’nın öğrencileri, aynı dönem içerisinde geçtiğimiz sezonlarda da benzer bir manzara ortaya koydular. 2016-17 sezonu 25. haftasında Beşiktaş’ın sadece iki puan gerisinde ikinci sırada olan takım, 2017-18 sezonunda 25. Haftada ise zirvenin yalnızca üç puan gerisindeydi. 2016-17’yi zirvenin dört puan arkasında, bir sonraki sezonuysa zirvenin üç puan gerisinde üçüncü sırada tamamlamaktan kurtulamadılar.

Başakşehir takımı 2016-17 arası dönemde 25 ila 30. hafta arasında 7 puan, 2017-18 sezonunda bu haftalar arasında 6 puan kaybederken, içinde bulunduğumuz sezonda ise aynı dönem içerisinde 10 puan kaybı yaşadı.

Medipol Başakşehir’in yaşadığı puan kayıplarında en önemli etken olarak tecrübeli stoper Epureanu’nun forma giymemesi gösterildi. Turuncu-lacivertliler, Moldovalı stoperden yoksun çıktığı 8 maçta tam 12 puan kaybetti.