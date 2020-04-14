Kötü haber! Maçlar 1 yıl seyircisiz oynanabilir

Tüm dünyayı kötü anlamda etkileyen corona virüs, spor kulüpleri kadar taraftarları da vuracak. Almanya'da bilim insanları; futbol maçları başta olmak üzere spor müsabakalarında seyircisiz karşılaşmaların 1 yıldan fazla bir süre devam edebileceğini belirtiliyor.

Şu anda pandeminin hızla devam ettiği, aşının henüz bulunamadığı ve süreç belirsiz olduğu için temkinli davranmanın doğru olacağı aktarıldı.

Almanya Futbol Federasyonu ile de sık sık görüşen sağlık uzmanları, uzun bir süre seyircisiz maçlara hazırlık yapılması gerektiğini dile getiriyor. Bu durum kötü senaryo olarak değerlendirilse de yaşanan krizin gözler önünde olduğu, hastalığın çok hızlı başkasına geçme durumunun olduğu kaydedildi.