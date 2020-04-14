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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Kötü haber! Maçlar 1 yıl seyircisiz oynanabilir
14.04.2020 - 13:07 |

Kötü haber! Maçlar 1 yıl seyircisiz oynanabilir

Dünyayı vuran corona virüs spor müsabakaları ve seyircileri de etkiliyor. Alman bilim insanları; başta Almanya olmak üzere futbol ve diğer spor branşlarında maçların 1 yıldan fazla süreyle seyircisiz oynanma riskini ortaya koyuyor.

Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler

Tüm dünyayı kötü anlamda etkileyen corona virüs, spor kulüpleri kadar taraftarları da vuracak. Almanya'da bilim insanları; futbol maçları başta olmak üzere spor müsabakalarında seyircisiz karşılaşmaların 1 yıldan fazla bir süre devam edebileceğini belirtiliyor.

Şu anda pandeminin hızla devam ettiği, aşının henüz bulunamadığı ve süreç belirsiz olduğu için temkinli davranmanın doğru olacağı aktarıldı.

Almanya Futbol Federasyonu ile de sık sık görüşen sağlık uzmanları, uzun bir süre seyircisiz maçlara hazırlık yapılması gerektiğini dile getiriyor. Bu durum kötü senaryo olarak değerlendirilse de yaşanan krizin gözler önünde olduğu, hastalığın çok hızlı başkasına geçme durumunun olduğu kaydedildi. 

Kötü haber Maçlar 1 yıl seyircisiz oynanabilir

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