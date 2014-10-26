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26.10.2014 - 14:30 | | RİZE (AA)

Kötü misafir Rizespor!

Yeşil-mavililer, Spor Toto Süper Lig'de ilk 7 haftada kazandığı 9 puanının 7'sini deplasmanlarda elde etti. Kulüp Basın Sözcüsü Ferah, "Beşiktaş, Eskişehirspor ve Sivasspor deplasmanlarından 7 puan çıkartarak zoru başardık" dedi.

Kötü misafir Rizespor!
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Spor Toto Süper Lig'de dün Sivasspor'u deplasmanda 1-0 yenen Çaykur Rizespor, ilk 7 haftalık bölümde deplasmanlarda elde ettiği puanlarla lige tutundu.

Yeşil-mavililer, ligde ilk 7 haftada kazandığı 9 puanın 7'sini deplasman maçlarında elde etti. Deplasmanda 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 7 puan toplayan yeşil-mavililer, sahasında ise galip gelemedi. Karadeniz ekibi, sahasında 3 maçta 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile sadece 2 puan toplayabildi.

Çaykur Rizespor, dış sahada Eskişehirspor'u 2-1, Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan yeşil-mavililer, deplasmandaki tek yenilgisini Mersin İdmanyurdu karşısında 2-0'lık sonuçla aldı.

Karadeniz ekibi, iç sahada ise Gençlerbirliği ile 1-1, Balıkesirspor ile 2-2 berabere kalırken Bursaspor'a ise 1-0 mağlup oldu.

Ferah: "Zoru başardık"

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Sivasspor deplasmanında kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Sivas'a mutlak 3 puan için gittiklerini ifade eden Ferah, "Bunu da başardığımız için mutluyuz. Maçı sabırlı oynayıp ve iyi mücadele ederek üç puanla dönmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Ferah, bu sezon ilk 7 haftalık dönemde 4 zorlu deplasman maçı oynadıklarını vurgulayarak, ""Beşiktaş, Eskişehirspor ve Sivasspor deplasmanlarından 7 puan çıkartarak zoru başardık. Deplasmanlarda puanlar bize önemli katkı sağladı" diye konuştu.

"İç sahadaki özlemimize son vermek istiyoruz"

İç sahada ise galibiyet özlemi çektiklerini kaydeden Ferah, şunları söyledi: "Sahamızda maalesef galibiyet alamadık. Hafta sonu Kayseri Erciyesspor maçıyla evimizde kazanamamanın getirdiği strese son vermek istiyoruz. Takım olarak her geçen gün üzerine koyarak yolumuza devam ediyoruz. Bizim hedefimiz ligde olduğu gibi kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek olacak. Bunu başaracak gerek teknik gerekse oyuncu kadromuz var. Bizim onlara güvenimiz tamdır. İlerleyen haftalarda çok daha iyi bir Çaykur Rizespor olacaktır."

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