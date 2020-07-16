Kovid-19 ihbar hattı

NBA’de sezonun geri kalanın oynanacağı Florida’daki Disney World Center’da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Takımların komplekse gelişlerinin tamamlanması, antrenmanların başlamasının ardından maçlar için artık geri sayıma geçildi. 22 takımla 31 Temmuz’da start alacak ligde mücadele edecek oyuncuların, kompleks içerisinde uyması gereken sıkı kurallar bulunuyor.

Disney World’da uyulması gereken kuralları içeren 113 sayfalık özel bir protokol oluşturuldu. Bu kapsamlı protokol, basketbolcuların, sağlık gereksinimleri başta olmak üzere kampüste nasıl davranacaklarına ilişkin yönlendirmeleri ve yasakları içeriyor. NBA tarafından oluşturulan ‘alo ihbar hattı’, sağlık kurallarının ihlal edilmediğini temin etmek adına atılan en önemli adım olarak dikkat çekiyor.

Aylar boyu sürekli bir arada olacak oyunculardan, meslektaşlarının belirlenen kuralları ihlal etmeleri durumunda bu merkezi arayarak şikayetçi olmaları isteniyor. Karantinada olması gereken isimlerin bu karantinayı delmeleri, maske kullanımına uymamaları ve sosyal mesafeyi ihlal etmeleri gibi durumlarla ilgili kurulan ihbar hattına şu ana kadar bir çok telefonun ulaştığı ortaya çıktı.

Bu bağlamda bazı oyunculara uyarı cezaları verilirken, Brooklyn Nets guardı Spencer Dinwiddie’den sürpriz bir çıkış geldi. Kovid-19 testi pozitif çıkan, bu yüzden kampüste bulunmayan yıldız basketbolcu, meslektaşlarının birbirlerini ispiyonlamaya son vermeleri çağrısında bulunarak “tüm basketbolcu arkadaşlarıma sesleniyorum, ihbar hattını aramayın” mesajını paylaştı.

Irkçılık için formaya slogan

NBA’de yeniden başlayacak sezona, takımların protestoları damga vuracak. Gerge Floyd’un polis tarafından öldürülmesiyle ABD’de başlayan ve hala yer yer devam eden gösteriler, basketbol salonlarına da taşınacak. Karşılaşmaların öncesindeki seremonide diz çökerek yapılacak ırkçılık karşıtı ritüelin yanı sıra bir çok takım formalarında sosyal mesajlar içeren sloganlarla maçlara çıkacak. Nikola Jokic’in bu tip bir uygulamaya karşı çıktığı belirtilen Denver Nuggets takımında, diğer basketbolcuların formalarının arka bölümüne yazılan sloganlar belli oldu. Sloganlar, formalarda oyuncunun isimlerinin yazdığı yere konulacak.

Herkes balıkçı!

Birçok ilginç kısıtlamanın yer aldığı geniş güvenlik protokolünde bazı uygulamalar dikkat çekiyor. Örneğin basketbolcuların boş zamanlarında masa tenisi oynamaları serbest bırakıldı. Ancak sadece tekler maçı yapmaları kuralı konuldu.

Disney World yerleşkesinde basketbolcuların en önemli boş zaman aktivitelerinden bir tanesi de balıkçılık oldu. Kampüsteki gölette tekneyle açılan oyuncular, olta balıkçılığındaki hünerlerini burada sergilemeye başladı.

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