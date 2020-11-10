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HaberlerMisli.Com 3.Lig Haberleri Kozanspor'da 17 futbolcu ve teknik direktör koronavirüse yakalandı
10.11.2020 - 22:25 | | Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA) -

Kozanspor'da 17 futbolcu ve teknik direktör koronavirüse yakalandı

Misli.com 3’üncü Lig 4’üncü Grup'ta mücadele eden Kozanspor FK'da 17 futbolcu ile teknik direktör Ramazan Silin'in koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kozanspor'da 17 futbolcu ve teknik direktör koronavirüse yakalandı
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Kozanspor FK'dan yapılan açıklamada, "Takımımıza maç öncesi yapılan Covid-19 testinde 17 futbolcu ve 1 hocamız olmak üzere toplam 18 pozitif vakaya rastlanmıştır. Tesislerimiz de pandemi kurallarina uygun olarak 14 günlük karantina uygulaması başlamıştır. Koronavirüs tespit edilen sporcularımıza acil şifalar diliyoruz. Modafen maçı ve diğer maçların iptali için TFF'nin kararı beklenmektedir. Takımımıza çok büyük geçmiş olsun" denildi. 

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