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04.07.2018 - 02:30 |

Kral Harry Kane!

2018 Dünya Kupası’nın yıldızlarından Harry Kane, gol krallığına yürüyor.

Kral Harry Kane!
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Kolombiya - İngiltere maçından fotoğraflar
Kolombiya - İngiltere maçından fotoğraflar
Kolombiya - İngiltere maçından fotoğraflar
Kolombiya - İngiltere maçından fotoğraflarHaberin Tüm Fotoğrafları

2018 Dünya Kupası’nın yıldızlarından Harry Kane, gol krallığına yürüyor. Kolombiya karşısında ağları havalandıran Kane, 4. maçında 6. golünü kaydeden İngiliz forvet krallık yarışında iddiasını yine gösterdi.

Harry Kane ayrıca İngiltere formasıyla art arda 6 maçta gol atan 79 yıl sonra bunu elde eden ilk oyuncu oldu. 27 maçta ise 19. golüne ulaşan Kane, 1986 Dünya Kupası’nda 6 golle kral olan Gary Lineker’in sayısına son 16 turunda gelmeyi başardı.

25 yaşındaki oyuncu, 10 gollü Lineker’in ardından da Dünya Kupaları’nda en fazla gol bulan İngiliz forvet olarak sıralamaya girdi.

29 takımdan daha fazla gol attı

2018 Dünya Kupası’nda forma giydiği 3 maçta 6 gol atan Harry Kane, tarihte bu turnuvaya katılan 29 takımdan daha fazla gol attı.




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