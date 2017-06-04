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HaberlerAlanyaspor Haberleri Kral Vagner Love'a flaş teklif! Açıklandı...
04.06.2017 - 14:09 |

Kral Vagner Love'a flaş teklif! Açıklandı...

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic, büyük takımların radarında bulunan Vagner Love'la ilgili şu açıklamayı yaptı: "Vagner Love müthiş bir oyuncu. Gol krallığının zirvesinde yer almayı hak etti. Takımda kalmasını umut ediyorum ancak bu kolay olmayacak. Türkiye'den ve yurt dışından büyük kulüpler kendisiyle ilgileniyor. Yönetim kendisine sözleşmeyi uzatma teklifi yaptı. Futbolcudan gelecek cevabı bekliyoruz. Cevabının olumlu olacağını bekliyor, takımda kalıp gelecek sezon da Alanya formasını giymesini umuyorum."

Kral Vagner Love'a flaş teklif! Açıklandı...
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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Süper Lig'de sezon sona ererken, Alanyaspor'un yıldız forveti Vagner Love gol kralı oldu. Kaydettiği 23 golle, en yakın rakibi Beşiktaşlı Cenk Tosun'un 3 gol önünde tacı takana Brezilyalı futbolcu için, şimdi durumunun ne olacağı merak konusu oldu.

Turuncu-yeşilli ekiple sözleşmesi gelecek sezonun sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki oyuncu için son gelişmeler, takımın teknik direktörü Safet Susic'ten geldi. Bosna Hersek gazetesi Dnevni Avaz'a konuşan Alanyaspor çalıştırıcısı şunları söyledi:

"Vagner Love müthiş bir oyuncu. Gol krallığının zirvesinde yer almayı hak etti. Takımda kalmasını umut ediyorum ancak bu kolay olmayacak. Türkiye'den ve yurt dışından büyük kulüpler kendisiyle ilgileniyor. Yönetim kendisine sözleşmeyi uzatma teklifi yaptı. Futbolcudan gelecek cevabı bekliyoruz. Cevabının olumlu olacağını bekliyor, takımda kalıp gelecek sezon da Alanya formasını giymesini umuyorum".

Edin Visca'ya övgü

Başakşehir formasıyla yıldızını parlatan vatandaşı Edin Visca'dan da söz eden Susic, 27 yaşındaki oyuncunun ligin en iyileri arasında yer aldığını söyledi. Susic, "Türkiye'deki en iyi hücum oyuncularından bir tanesi. Bu sezon gerçekten harika bir futbol oynadı" diye konuştu.

Sıcaklık 30, sezon açıldı

Alanyaspor'da başarının sırrını, sıkı çalışma ve oyuncuların kendisini kabullenmesi olarak belirten deneyimli teknik adam kentteki sıcaklarla uğraştığını da itiraf etti: "Hava sıcaklığı burada 30'larda seyrediyor. Yüzme sezonu bir ay önce açıldı. Ancak ben şimdiye kadar denize girmedim. Deniz kenarı bir restoranda zaman zaman keyifli vakit geçiriyorum".

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