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07.11.2019 - 09:41 |

Krasnodar - Trabzonspor maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da

UEFA Avrupa Ligi canlı bahis ile Misli.com’da yaşanıyor. Trabzonspor’un Rusya’da Krasnodar ile karşılaşacağı mücadeleye Misli.com’dan canlı bahis yapabileceksiniz.

Krasnodar - Trabzonspor maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
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Grupta 1 puanla son sırada yer alan Trabzonspor önceki maçta evinde Krasnodar’a 2-0 mağlup olmuştu. Maç boyu üstün taraf olan Bordo-mavililer buna rağmen bulduğu fırsatları değerlendirememiş ve galibiyet hasreti devam etmişti. Ön elemelerden bu yana pozitif futbol oynayan Fırtına grupta bulunduğu yeri hak etmese de sakatlıklar ve savunmada yapılan hatalar işi bu noktaya taşıdı.

Temsilcimizde sakatlığı süren Abdülkadir Ömür, Onazi, Mikel ve Ekuban’a Sosa, Abdülkadir Parmak ve Sturridge de eklendi. Ligdeki olumlu gidişatı Göztepe mağlubiyetiyle son bulan Trabzonspor’da eksikler nedeniyle rotasyona yapılamaması da ciddi bir sorun. Artık yeni sakatlık haberi istemeyen teknik direktör Ünal Karaman da oyuncularından dikkatli olmalarını istedi. Grupta tek galibiyetini ekibimiz karşısında alan Krasnodar’da ise Claesson, Caballa, Sinitsyn sakat isimlerken, Skopintsev, Gazinskiy ile Wamberto’nun durumları netleşmedi.

Krasnodar - Trabzonspor maçı canlı bahis heyecanı Misli.comda

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

  • Trabzonspor’un bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde çıktığı 7 maçın tümünde gol atıldı.
  • Trabzonspor’un oynadığı bu 7 karşılaşmanın 6’sının ilk yarısında gol oldu.
  • Krasnodar’ın Avrupa kupalarında çıktığı 7 maçın 5’i 2.5 gol üzeri tamamlandı.
  • Trabzonspor bu sezon çıktığı 17 resmi maçın tümünde gol yedi.
  • Trabzonspor’un çıktığı 17 karşılaşmanın 13’ü karşılıklı gollerle tamamlandı.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Krasnodar ile Trabzonspor arasındaki heyecan dolu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %65’i Rus ekibinin kazanacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI BERKUK ÜNYAY’IN YORUMU

Trabzonspor, geçtiğimiz hafta sonu Göztepe'ye kendi sahasında mağlup oldu. Ancak oyun olarak iyi olduklarını söylemek gerek. Özellikle maçın ikinci yarısında oyunu domine ettiler. Krasnodar karşısında da baskı kuracakları bir maç olacaktır. Krasnodar da dağınık ve dengesiz bir takım. Ne zaman ne yapacakları belli olmuyor. Tecrübeli golcüleri Markus Berg Bordo-Mavili savunmanın başına iş açabilir. Canlı bahis seçenekleri arasında ilk yarı Krasnodar galibiyeti yüksek oranıyla değerlendirilebilir. Bunun dışında gollü bir maç da bekliyorum. Alternatif olarak 2.5 üstü de tercih edebilirsiniz.

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