Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Kritik Başakşehir-Trabzonspor maçının canlı bahis heyecanı Misli.com'da
28.10.2019 - 10:33 |

Kritik Başakşehir-Trabzonspor maçının canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Son haftaların çıkıştaki iki takımı Medipol Başakşehir ve Trabzonspor, Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelirken bu kritik maçın canlı bahis heyecanı misli.com'da yaşanacak.

Kritik Başakşehir-Trabzonspor maçının canlı bahis heyecanı Misli.com'da
ABONE OL

Lige beklenenin altında başlayıp daha sonrasında toparlayan Başakşehir, hafta içi Wolfsberger ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçından 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Sürekli sakatlıklarla boğuşan ve rotasyon yapma konusunda sıkıntı yaşayan Trabzonspor ise hafta içi UEFA Avrupa Ligi’nde Krasnodar’a 2-0 kaybetti. Golcü oyuncuları Sörloth’un yanında giderek form tutmaya başlayan Sturridge ve Sosa’nın da hücum hattında etkili olmaları Başakşehir savunmasını zorlayabilir.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT

  • İki takım arasında oynanan son sekiz Süper Lig maçında Başakşehir yenilgi yüzü görmezken (5G 3B), son üç maçtan da galip ayrıldı.
  • Başakşehir son 6 resmi maçında kaybetmedi (4G 2B).
  • Trabzonspor’un son 6 maçının 5’inde karşılıklı goller oldu.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

  • Misli.com üzerinden bu mücadeleye bahis oynayan üyelerin büyük bir kısmı mücadelede karşılıklı gollerin olacağı görüşünde (KG VAR).
  • Maçın başlama düdüğü ile birlikte canlı bahis oynayabileceğiniz karşılaşmada öne çıkan bahisler ise “Sıradaki Gol ve Ev sahibi ya da Deplasman ekibin gol “ALT/ÜST” bahisleri oluyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EVREN GÖZ NE DİYOR?

Haftanın berabere bitme ihtimali yüksek olan maçlarından biri. İki takım da Avrupa Ligi'nde oynadı ve maça nispeten daha yorgun çıkacaklar. Formda olmaları bu karşılaşmada KGV ihtimalini arttırıyor. Gollü beraberlik ideal sonuç gibi duruyor. Ayrıca ilk yarı 1.5 gol altı oynanabilir.

Kritik Başakşehir-Trabzonspor maçının canlı bahis heyecanı Misli.comda

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
  3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Sıradaki Haber