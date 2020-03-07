Kritik mücadele! Gaziantep FK- Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte ilk 11'ler...
Süper Lig'de 25. haftanın en kritik müsabakalarından biri bugün Gaziantep'te oynanacak. Şampiyonluk yarışında yer alan önemli takımlardan olan Trabzonspor bugün Gaziantep FK'ya konuk olacak. Bordo mavili takım deplasmanda 3 puanı hanesine yazdırıp Göztepe-Başakşehir maçının sonucunu beklemeye başlayacak. Trabzonspor zorlu Gaziantep deplasmanından 3 puanla döner, Başakşehir'de puan kaybederse haftayı lider tamamlayacak. Peki Gaziantep FK- Trabzonspor maçı saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'de 25. hafta bugün oynanacak dört müsabaka ile devam edecek. Şampiyonluk yarışında bu senenenin önemli adayları arasında yer alan Trabzonspor ligin 25. haftasında Gaziantep FK'ya konuk olacak. Mücadeleye 3 puan paralosı ile çıkacak olan Bordo Mavili takım aynı saatte başlacak olan Göztepe-Başakşehir maçında rakibi Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyecek. Peki Gaziantep FK- Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İLK 11'LER
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Sousa, Güray, Maxim, Kayode, Kenan Özer
TRABZONSPOR: Uğurcan, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Sosa, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Gaziantep FK- Trabzonspor maçı bugün 17:00'de başlayacak. Mücadele Halis Özkahya düdük çalacak. Kritik mücadele beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak.