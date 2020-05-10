Kübra Dağlı annesiyle birlikte Skorer canlı yayınında! (CANLI)

Tekvando Dünya Şampiyonu Kübra Dağlı, annesiyle birlikte Anneler Günü özel yayınımızda soruları yanıtlıyor.

Kübra Dağlı ve annesinin açıklamaları şu şekilde;

Anne Cansu Dağlı: Şampiyon annesi olmak çok gurur verici. Vatan millete böyle bir evlat yetiştirmek için çok güzel bir şey. Kolay değil sporcu yetiştirmek. En başından beri zordu. Erkek işi değil de daha tatlı bir şeylere yönlendirmek isterdim ama kendi tercihi onu desteledik tabi. Küçükken de hareketliydi tabi ki. Abisi gibi hareket edip onun hareketlerini taklit ediyordu.

Şampiyon Kübra Dağlı: En başta aile desteği çok önemli. Beni antrenmanlara götürmeyip, desteklemeyebilirlerdi. Sporcu evlat yetiştirmek daha zor. Ben antrenmandan yorgun geliyorum. Her şeyimi o yapıyor, yıkıyor, temizliyordu. Onun için daha zor oldu, bana hep destek oldu.

Benim hazırlık olarak çok iyi geçiyordu. 21 Mayıs'ta Danimarka'da şampiyonam vardı. O ertelenmedi, direkt iptal oldu. Çok üzüldüm ona. Daha yeni atlatıyorum o üzüntüyü. Hala egzerzislere devam ediyor. Vücudumuz uyumasın diye hareket yapıyorum. Vücudu uyanık tutmaya çalışıyorum. Tabi eskisi gibi hareketli olamıyoruz.

Anne Cansu Dağlı: Ben onu 13 yaşına kadar hiç yanımdan ayırmazdım. Kapıdan çıkar çıkmaz tabi özlüyorum şampiyonalara gittiğinde. Fakat ona çok güveniyorum tabi. Çok üstüne düşüp nerede kaldı, ne yaptı diye sıkmak istemiyorum. Çünkü onun da bir görevi, amacı var.

Kübra Dağlı: Ben zaten hep milli takım antrenörlerimle ve ekiple gittiğim için bu konuda zaten içi rahat ediyor annemin.

Babam boks antrenörü zaten. Ben hep gidip görüyordum antrenmanları. Annem de gidin kuzeninle stres atın onunla diye. Onunla başladık aslında. Kuzenim aslında benden daha yetenekli, uzun ve güçlüydü. Fakat o devam etmek istemedi. Ben devam ettik istikrarla. Dünya Şampiyonluğu nasip oldu şükür. İnsanların hep önyargısı oluyor tabi bu erkek sporcu falan. Biz bu önyargıları yıkacağız tabiki. Zamanla değişecektir. 10 kişiden 10'u da aynı şeyi düşünmüyor. Bu söylemlerden bıktığım oldu tabi. Dünya şampiyonu olduktan sonra takipçilerim de arttı. Farklı yorumlar da gelmeye başladı. Ben takmamaya çalıştım ama bilinçaltınıza yerleşiyor. Bir yerden sonra patlıyorsunuz.

Anne Cansu Dağlı: Kübra sporda değil de okulda da öyleydi. Çok başarılı ve sorumluluk sahibiydi. Ben hep diyordum bu kadar uğraştın öğretmen olursun inşallah diye. Sonra spora başladı. Önceleri dua etmiyordum nasılsa bırakır diye ama baktım gözyaşlarıyla geliyor, dua etmeye başladım. Arkasında durmak gerek. Ağlayarak da üzülerek de geldiği oldu antrenman ve maçlardan.