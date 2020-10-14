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14.10.2020 - 15:45 | | İSTANBUL (İHA) -

Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Kulüpler Birliği'nin olağan toplantısı Süper Lig kulüplerinin başkanlarının katılımıyla başladı.

Kulüpler Birliği toplantısı başladı
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Kulüpler Birliği'nin aylık olağan toplantısı İstanbul'da bir otelde başladı.

Toplantıya Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve diğer Süper Lig kulüplerinin yöneticileri katıldı.

Toplantıda pandemi dolayısıyla seyircisiz oynanan maçlara belli oranda futbolseverin alınmasına izin verilmesi ve yayıncı kuruluş ile ilgili konuların konuşulması bekleniyor.

Kulüpler Birliği toplantısı başladı

 

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