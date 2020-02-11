KulÃ¼pler BirliÄŸi VakfÄ±'nÄ±n olaÄŸan toplantÄ±sÄ± Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Merkezi'nde baÅŸladÄ±.

ToplantÄ±ya FenerbahÃ§e haricinde SÃ¼per Lig'de yer alan takÄ±mlarÄ±n baÅŸkanlarÄ± veya temsilcileri ile TFF BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri, MHK BaÅŸkanÄ± Zekeriya Alp, MHK BaÅŸkan Vekili OÄŸuz Sarvan, MHK Video YardÄ±mcÄ± Hakem (VAR) KoordinatÃ¶rÃ¼ BarÄ±ÅŸ ÅžimÅŸek katÄ±ldÄ±.Â

Ã–te yandan geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼n kaza geÃ§iren ve dirseÄŸini kÄ±ran BeÅŸiktaÅŸ BaÅŸkanÄ± Ahmet Nur Ã‡ebi'ye de diÄŸer kulÃ¼p baÅŸkanlarÄ± geÃ§miÅŸ olsun dileklerini iletti.

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