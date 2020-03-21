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21.03.2020 - 20:44 |

Kulüpler BirliÄŸi VakfÄ±ndan Fenerbahçe Beko'ya mesaj

FenerbahÃ§e Beko Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n koronavirÃ¼s aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan KulÃ¼pler BirliÄŸi VakfÄ± destek verdi.Â

Kulüpler BirliÄŸi VakfÄ±ndan Fenerbahçe Beko'ya mesaj

BazÄ± oyuncu ve idari kadro Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) belirtisi taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± duyurulan FenerbahÃ§e Beko Erkek Basketbol TakÄ±mÄ±'na KulÃ¼pler BirliÄŸi VakfÄ± destek verdi.Â 

VakfÄ±n sosyal medya hesabÄ±ndan yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, futbolda SÃ¼per Lig kulÃ¼plerinin sarÄ±-lacivertli takÄ±m iÃ§in yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± mesajlara yer verilerek, "GeÃ§miÅŸ olsun FenerbahÃ§e. Zor gÃ¼nleri birlikte atlatacaÄŸÄ±z. Birlikte baÅŸaracaÄŸÄ±z." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

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