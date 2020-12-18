18.12.2020 - 14:37 |
Kulüpler Birliği'nden tarihi eylem kararı!
Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluşun ödemeleri aksatmaları sebebiyle Süper Lig'in 13. haftasında ve TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaklarını açıkladı.
Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluşun ödemeleri aksatmaları sebebiyle Süper Lig'in 13. haftasında ve TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaklarını açıkladı.
Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;
Süper Lig'de tarihe geçen seriler