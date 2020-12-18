Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Kulüpler Birliği'nden tarihi eylem kararı!
18.12.2020 - 14:37 |

Kulüpler Birliği'nden tarihi eylem kararı!

Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluşun ödemeleri aksatmaları sebebiyle Süper Lig'in 13. haftasında ve TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaklarını açıkladı.

Kulüpler Birliği'nden tarihi eylem kararı!
ABONE OL

Kulüpler Birliği, yayıncı kuruluşun ödemeleri aksatmaları sebebiyle Süper Lig'in 13. haftasında ve TFF 1. Lig'in 15. haftasında oynanacak tüm müsabakalarda başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmeyerek protesto eyleminde bulunacaklarını açıkladı.

Kulüpler Birliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

Kulüpler Birliğinden tarihi eylem kararı

Kulüpler Birliğinden tarihi eylem kararı

Süper Lig'de tarihe geçen seriler

Ahmet Nur Çebi: Hiç kimse Beşiktaş'ın hocasına 'x' diye hitap edemez. Burası Beşiktaş!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. 1. Lig derbisinde zafer VakıfBank B Takımı'nın
    1. Lig derbisinde zafer VakıfBank B Takımı'nın
  2. Eskişehirspor'da 13 ayda 23 milyon lira borç ödendi
    Eskişehirspor'da 13 ayda 23 milyon lira borç ödendi
  3. Galatasaray hazırlıklara ara vermedi
    Galatasaray hazırlıklara ara vermedi
  4. Beşiktaş, Erzurumspor hazırlıklarını tamamladı
    Beşiktaş, Erzurumspor hazırlıklarını tamamladı
  5. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank: 3-0

Fenerbahçe HDI Sigorta-Halkbank: 3-0

Son dakika - Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar

Son dakika - Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklamalar

Son dakika - Fenerbahçe'de Samatta'nın dönüş tarihi belli oldu

Son dakika - Fenerbahçe'de Samatta'nın dönüş tarihi belli oldu

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri ve hakemi...

Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman yayınlanacak? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri ve hakemi...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet