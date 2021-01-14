Kulüpler kelle istedi!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in dün Riva’da Kulüpler Birliği Vakfı ile yaptığı toplantıda sert rüzgarlar esti.



Kulüp başkanları öncelikle yayıncı kuruluş beIN Sports ile yapılan anlaşmanın sıkıntılı olduğunu, kendilerine bu konuda görüş sorulmadan ve başka olası yayıncılarla fikir alışverişinde bulunulmadan sözleşme uzatıldığına dikkat çektiler ve “Ortada ihaleye fesat karıştırmak gibi bir durum bile olabilir” suçlamasını yönelttiler.



Toplantıya Ankara’dan video konferans yöntemiyle katılan TFF yöneticisi Mehmet Baykan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan gelen bu değerlendirme üzerine “Sayın başkan ortada bir suç varsa bunu hep birlikte yaptık. Sizler de suç ortağısınız” çıkışında bulundu.



TFF Başkanı Nihat Özdemir’in dışında Başkanvekili Servet Yardımcı ve yöneticiler Erhan Kamışlı ve Ali Düşmez’in de yer aldığı toplantıda kulüp başkanları ayrıca Profesyonel Disiplin Kurulu ile Tahkim Kurulu’nun aldığı kararların, tartışmalı ve kurallara uymayan kararlar olduğunu savundular ve “Bu kararların neye göre nasıl alındığını kamuoyu artık çok net bilmekte. Bu nedenle bu iki kurulun en kısa sürede görevden alınması gerekmektedir” ifadelerini kullandılar. Başkanlar ayrıca bu iki kurulun bağlı olduğu yönetici Mehmet Baykan’ın da bu görevi bırakmasını istediler.



Toplantı sırasında yabancı sayısının 16’ya çıktığı haberi sosyal medyaya düşünce Ali Koç’un, Nihat Özdemir’e dönerek, “Başkan bizlerle ilgili haberler hep Riva’dan çıkıyor” dediği, Özdemir’in de “Biz Kruse ile ilgili kararı üç gün önce biliyorduk. Sızsaydı o sızardı. Buradan haber sızması söz konusu bile değil” karşılığını verdiği öğrenildi.



Avrupa ile ilişkiler konusunda değerlendirme yapan Servet Yardımcı’nın, “UEFA’da önemli işlere imza atıyoruz. Kuveyt’e destek sağladık” demesi üzerine tekrar araya giren Ali Koç’un, “Servet bey keşke biraz da Türk takımlarına destek verebilseydiniz” dediği bildirildi.

Yabancı sayısı 16’ya yükseldi

Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerden gelen talebi dikkate aldı, sezon sonuna kadar yabancı sayısının 16 olması kararına vardı.



TFF Başkanı Nihat Özdemir’in daveti üzerine Riva’da bir araya gelen Kulüpler Birliği Vakfı, öncelikle kendi aralarında bir toplantı yaptı. Birçok konunun yer aldığı toplantıda en çarpıcı konu ise yabancı sayısı oldu. Özellikle 35 kişilik kadroda yer alan 14 yabancı listesine giremeyen futbolcuların kendilerini hukuksal olarak zor durumda bırakmasından şikayetçi olan kulüpler, bu konunun en azından pandemi döneminde çözüme kavuşturulmasını istedi. Daha önce Beşiktaş tarafından ortaya atılan bu görüş, olumlu karşılandı. Bunun üzerine TFF Yönetimi, sezon sonuna kadar yabancı sayısının 16 olmasını kararlaştırdı.



Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan TFF Başkanı Nihat Özdemir, “Kulüplerimizin elinde bulunan, 14 yabancının üstündeki yabancıları satamadıkları ve zararları anlattılar. Oyuncuların FIFA’ya gitmesi durumunda tazminat ödeyeceklerini ifade ettiler” dedi.