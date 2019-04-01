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HaberlerAnkaragücü Haberleri Kulusic: Fenerbahçe'nin çok kaliteli ayakları var
01.04.2019 - 11:46 | | ANKARA (AA)

Kulusic: Fenerbahçe'nin çok kaliteli ayakları var

MKE Ankaragücü'nün Hırvat stoperi Ante Kulusic, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü konuk edecekleri Fenerbahçe'nin kaliteli bir takım olduğunu ancak kendilerinin de iyi bir ekip olduklarını söyledi.

Kulusic: Fenerbahçe'nin çok kaliteli ayakları var
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Beştepe Tesisleri'nde, AA muhabirine Fenerbahçe maçıyla ilgili görüşlerini açıklayan Kulusic, "Fenerbahçe'nin çok kaliteli ayakları var. Çok önemli oyuncuları var ama biz de takım olarak kaliteli bir ekibiz ve iyi oyunculara sahibiz. Bu kalitemizi Fenerbahçe maçında sahaya yansıtacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe maçının ligde kalacak ekibi belirlemeyeceğine dikkati çeken 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, "Ligin bitimine 8 maç var. Bu da 24 puan demek. Biz takım olarak her puan için mücadele edeceğiz. Kendimizi ona göre hazırlıyoruz. Maçı kazanan motivasyon ve öz güven kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Taraftarlardan destek istedi

Ante Kulusic, Fenerbahçe karşılaşmasında taraftarlarına seslenerek, "Taraftarımızın desteğiyle beraber iyi bir sonuç alabiliriz." dedi. Fenerbahçe maçına odaklandıklarını dile getiren Kulusic, şunları ifade etti:

"Fenerbahçe gibi büyük bir takıma karşı oynadığınız zaman hazırlıklarınızı iyi yapmanız gerekiyor. Takım olarak o maçta elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İyi bir sonuç almaya çalışacağız. Taraftarımızın desteğiyle beraber iyi bir sonuç alabiliriz."

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