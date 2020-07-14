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HaberlerE-Spor Haberleri Kupa Vestel heyecanı sona erdi
14.07.2020 - 11:40 |

Kupa Vestel heyecanı sona erdi

Türkiye’de Espor’un en önemli destekçilerinden Vestel’in düzenlediği ve 2 hafta boyunca kıyasıya mücadelenin yaşandığı Kupa Vestel, 12 Temmuz Pazar günü düzenlenen büyük final ile sona erdi.

Kupa Vestel heyecanı sona erdi
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Kıyasıya mücadelenin yaşandığı büyük ödüllü Kupa Vestel turnuvasının kazananları 12 Temmuz günü gerçekleşen büyük final maçları sonunda belli oldu. Toplamda 5 maç üzerinden gerçekleşen PUBG Squad büyük finali, söz konusu markanın resmi Twitch ve YouTube hesabından canlı olarak yayınlandı.

Kupa Vestel heyecanı sona erdi

Binlerce izleyici tarafından ilgiyle takip edilen turnuvada mücadele son ana kadar devam etti. 10 bin TL ödül havuzlu Kupa Vestel PUBG turnuvasında kazanan takım Etiget Esports oldu. Turnuvanın galibini gün boyu istikrarlı performans sergileyen 1907 Fenerbahçe ekibi topladığı 51 puanla takip etti. Turnuvanın 3’üncüsü 49 puanla Team Broken, dördüncüsü ise 46 puanla Beşiktaş Esports ekibi oldu.


Bireysel yeteneklerin ön planda bulunduğu FIFA 20 FUT ve FIFA 20 Klasik turnuvalarında gerçekleşen maçlar da büyük heyecana sahne oldu. Toplamda 5 maç üzerinden gerçekleşen final maçları sonucunda FIFA 20 FUT şampiyonu Berkije ve FIFA 20 Klasik şampiyonu reelor4 büyük ödülün sahibi oldu.

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