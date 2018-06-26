Kupada yarın 4 maç oynanacak

Kupada E ve F gruplarında müsabakalar, yarın yapılacak 4 maçla tamamlanacak.

F Grubu'nda saat 17.00'de Güney Kore-Almanya ve Meksika-İsveç karşılaşmaları oynanacak.

Kazan Arena'da yapılacak Güney Kore-Almanya maçı, TRT 1'den yayınlanacak. Ekaterinburg Arena'daki Meksika-İsveç mücadelesi ise TRT Spor'dan ekranlara gelecek.

Grupta son maçlar öncesi lider Meksika'nın 6, ikinci ve üçüncü sıradaki Almanya ile İsveç'in ise 3'er puanı bulunuyor. Yaptığı iki maçta da puan alamayan Güney Kore, Almanya müsabakasıyla organizasyona veda edecek.

E Grubu'nda Sırbistan ile Brezilya, başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer mücadelede ise Nizhny Novgorod Stadı'nda İsviçre ile Kosta Rika karşılaşacak. İki maçın da başlama saati 21.00.

Sırbistan-Brezilya müsabakası TRT 1, İsviçre-Kosta Rika karşılaşması ise TRT Spor'dan yayınlanacak.

Bu grupta lider Brezilya ve 2. sıradaki İsviçre'nin 4'er puanı bulunurken, 3. sıradaki Sırbistan 3 puana sahip. Puanı bulunmayan Kosta Rika'nın üst tura çıkma şansı bulunmuyor.