"Kupada zayıf takım diye bir şey yok"

Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig takımlarından Ümraniyespor ile eşleşen Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Erhan Gökmen, kupada her takımın iyi mücadele ettiğini söyledi.



Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kupada H Grubu'nu lider bitirmeyi garantiledikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.



Son 16 turunda, G Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Ümraniyespor ile eşleştiklerini anımsatan Gökmen, "Ziraat Türkiye Kupası'nda zayıf takım diye bir şey yok. Herkese saygımız var. Ümraniyespor da bizim gibi ikinci tura çıkmayı başardı. O müsabakaya da kazanmak için çıkacağız. Ziraat Türkiye Kupası'nda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." diye konuştu.



Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları maça da değinen Gökmen, "Ligdeki hedefimizden sapma yok. Beşiktaş şu anda çok formda. Kolay bir maç olmayacak. Biz orada elimizden geleni yapacağız. Ligde Beşiktaş ile yapacağımız maç için İstanbul'a puan ya da puanlar almaya gideceğiz." ifadelerini kullandı.